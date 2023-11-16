Спасатели ищут жителей двух квартир после обрушения части дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели ищут жителей двух квартир после обрушения части двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.



В настоящее время спасатели ведут поиск жильцов из 46-й и 56-й квартир, уточнил он.

"Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", – уточнил глава региона.

Одна из очевидцев рассказала "Газете.ру" подробнее о моменте обрушения дома в центре города. По ее словам, она возвращалась домой и не сразу поняла, что случилось.

"Даже не поняла сразу, что произошло, пока пыль столбом не поднялась и люди во дворе не закричали. Криков не слышно. Жильцы говорят, что да, трещины были давно. Пострадавших не видела. Эвакуировали всех быстро и четко. Паники не было", – сказала она.

По одной из предварительных версий, обрушение могло произойти из-за размыва фундамента дома 1962 года постройки. По данным СМИ, жители пожаловались, что в этот день в одной из квартир лопнула батарея.

Информация о трещине в стене дома на Привокзальной площади, 1А, поступила в местное МЧС 16 ноября в 17:57. Приехавшие на место спасатели начали эвакуацию жителей. В результате из 80-квартирного дома эвакуировали 213 человек, включая 37 детей.

В 18:27 с обратной от входа стороны дома в районе третьего и четвертого подъездов произошло обрушение с пятого по первый этаж дома. На данный момент, кроме погибшей пенсионерки, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время на месте продолжает работать оперативный штаб, а экстренные службы разбирают завалы. Всего на месте обрушения работают 176 человек и 39 единиц техники.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома. А в СУ СК РФ по Астраханской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи приступят к осмотру места происшествия после разбора завала.

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