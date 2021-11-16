СК возбудил дело после публикации видео с насилием в доме престарелых в Подмосковье

20:58
Фото: СК РФ по Московской области
После появления видео, на котором в доме престарелых в подмосковных Мытищах одну из женщин привязали к кровати, следствие возбудило уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, для установления всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Следователи осмотрели пансионат, запросили учредительные документы, а также опросили постояльцев, запечатленных на видео. Из опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались, внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено.
Специалисты выясняют местонахождение бывшей сотрудницы пансионата, выложившей видео в Telegram.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке ситуации в подмосковных Мытищах. В Сеть попали кадры из местного дома престарелых. На одном из видео пожилая женщина привязана к кровати.
Как пишут информационные телеграм-каналы, у стариков еще и отбирают квартиры: там действуют черные риелторы. Об издевательствах рассказала одна из бывших сотрудниц.
Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о насилии в доме престарелых в Мытищах
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