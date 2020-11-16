СК возбудил дело по факту смерти пяти пациентов в частной столичной клинике

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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело после смерти пяти пациентов в одной из частных клиник столицы. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Москве.

"Установлено, что в медучреждении на Мичуринском проспекте оказывались услуги, которые не отвечали требованиям безопасности, что привело к смерти пяти пациентов, а также причинению вреда здоровью средней тяжести женщине", – говорится в сообщении.

По информации следствия, на виды оказываемых медицинских услуг троим пациентам клиника не имела лицензий. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее после выявления многочисленных нарушений Росздравнадзор по Москве и Московской области лишил лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии". От пациентов клиники неоднократно приходили жалобы из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.