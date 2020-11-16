В Омске врача нашли мертвым под окнами многоэтажного дома

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Медицинского работника нашли мертвым под окнами многоэтажного дома в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального управления СК РФ Ларису Болдинову.
Болдинова подтвердила факт смерти 37-летнего врача, тело которого было обнаружено около дома 1 на Новороссийской улице.
"Это подтверждается обнаруженными на теле повреждениями, характерными для падения с высоты, и видеозаписью с камеры наружного наблюдения, установленной на доме", – пояснила Болдинова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что перед смертью мужчину избили. Болдинова сообщила, что информация о криминальном характере смерти пока "не нашла подтверждения, но будет проверена".
Ранее стало известно о смерти бабушки сестер Хачатурян. Причиной смерти Лидии Хачатурян могла стать сердечная недостаточность.