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Экономика

18:40

Спецслужбы Украины подтвердили задержание главы "Укрэксимбанка"

происшествия экономика за рубежом

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства", — заявила представитель ведомства.

Подозреваемого проверять на причастность к преступлениям, которые классифицируются как создание преступной организации, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация доходов, полученных преступным путем. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее СМИ сообщили о похищении Александра Гриценко. В правоохранительные органы обратились члены его семьи. Родственники Гриценко заявили, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

В октябре текущего года стало известно, что бывшего главу департамента правоохранительных органов администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Дмитрия Елманова заподозрили в завладении средствами государственного "Укрэксимбанка" в особо крупном размере.

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