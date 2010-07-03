ВЭБ требует от Украины компенсировать потери дочернего банка

Внешэкономбанк потребовал от Украины в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма компенсировать убытки, которые понесла его дочерняя структура Проминвенвестбанк.
В иске речь идет о межправительственном соглашении 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.
"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Политика направлена на разрушение бизнеса российских банков", – цитирует "Интерфакс" старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова.
На сайте Проминвенвестбанка сообщается, что структура основана в 1992 году. С 2009 года основным акционером организации является Внешэкономбанк (97,85 процента акций). За годы государственной независимости банк вложил в развитие экономики Украины свыше 65 миллиардов долларов кредитных ресурсов.
В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, а также дочерних структур Сбербанка России и "ВТБ Банка" по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского.
Компании Коломойского потребовали исполнить решение арбитражного суда Гааги по делу о выплате России компенсации за утерянную в Крыму недвижимость. Среди истцов выступили 19 предприятий, среди которых ЧАО "Аеробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд" и другие.
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