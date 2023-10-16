Замглавы СК РФ по ТиНАО задержали по делу о незаконном предпринимательстве – СМИ

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Заместителя руководителя отдела Следственного комитета (СК) РФ по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Евгения Соснина задержали по делу о незаконном ведении предпринимательской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Соснин Е. А. подозревается по статье 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности")", – сообщил источник агентства.

По его информации, в ближайшее время Соснину будет избрана мера пресечения.

В свою очередь, в Басманном суде агентству заявили, что СК предоставил материалы, ходатайствующие об аресте мужчины. Его подозревают в совершении преступления не только по 289 статье, но и по части 2 статьи 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере").

Ранее заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Врача подозревают в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

