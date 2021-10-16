В Северном Бутове восстановили газоснабжение 11 домов в районе возгорания подстанции

11:04
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В Северном Бутове в 11 домах, расположенных в районе возгорания газораспределительной станции, восстановили газоснабжение, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Ведется поквартирный обход для контроля подачи газа. Для снабжения потребителей построена резервная система в обход поврежденной ГРП "Виллар", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Мосгаза установили дополнительный шкаф редуцирования газа, выполнили работу по монтажу резервного участка газопровода и обеспечили подачу газа в сеть под давлением в три атмосферы.
Пожар вспыхнул на газовой подстанции на юго-западе столицы в пятницу, 15 октября. Огонь охватил газовое оборудование и три легковых автомобиля на площади 75 квадратных метров.
Пожар на газовой подстанции в Северном Бутове ликвидирован
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