СК возбудил уголовное дело по факту смерти актера Марьянова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Следователи намерены выяснить, должным ли образом была оказана медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", сообщает областной главк Следственного комитета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также конкретные виновные лица.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне из-за того, что она вовремя не прибыла на вызов к Дмитрию Марьянову.

В областном Минздраве сообщили, что вызов отменили сами звонившие друзья актера. Они сказали, что сами отвезут Марьянова в больницу. По пути 47-летний мужчина скончался.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.

Марьянов играл в театре и кино. Он известен по ролям в спектаклях театра "Ленком", в фильме "День радио" и сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…".

Также он снялся в фильмах "Змеиный источник", "Кавалеры морской звезды", "Мираж". Он был ведущим программ на телеканалах ТВ-6, РЕН ТВ и "Домашний", принимал участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. О жизни Марьянова рассказывает документальный фильм из цикла "Человек в кадре".

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