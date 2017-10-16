Павленский объяснил поджог Банка Франции

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Российский художник-акционист Петр Павленский, устроивший поджог здания одного из отделений Банка Франции в Париже, назвал целью поступка "революционный пожар" в мировом масштабе.

Художник придает особое значение местоположению банка, который находится на площади Бастилии. Взятие Бастилии стало поворотным моментом в революции 1789 года во Франции, в результате падение этой крепости стало символом крушения французской монархии.

"Великая французская революция сделала из Франции символ свободы для всего мира. В 1917 году, благодаря этому символу, Россия устремилась к свободе. Однако спустя сто лет тирания вновь царствует, и это происходит везде. Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру", – цитирует Павленского "Интерфакс".

Павленский добавил, что "в этом огне Россия начнет свое освобождение".

В ночь на 16 октября Павленский поджег отделение Банка Франции. В соцсетях появились фотографии, на которых художник стоит рядом с полыхающим зданием.

В ноябре 2015 года Павленского задержали в центре Москвы после того, как он поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке. Адвокат художника назвал эти действия реакцией на "злободневные проблемы российского общества". Суд оштрафовал художника на 500 тысяч рублей.