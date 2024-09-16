Два уголовных дела возбуждены в отношении актера Евгения Ткачука

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Актеру сериала "Король и Шут" Евгению Ткачуку может грозить до десяти лет заключения по двум уголовным делам, заявил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как пояснил юрист, актеру вменили контрабанду наркотиков в связи с тем, что запрещенные вещества были обнаружены в процессе досмотра в аэропорту.

"В отличие от хранения, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров является тяжкой статьей, ответственность по которой составляет до семи лет лишения свободы", – отметил Хаминский.

При этом актеру может грозить заключение до десяти лет, если будет установлен значительный размер перемещаемых веществ, уточнил юрист.

На Ткачука ранее возбудили дела по статьям о контрабанде наркотических средств и хранении наркотиков, пишет портал 78.ru. После прохождения медосвидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде.

О задержании Ткачука в аэропорту Пулково стало известно 15 сентября. Во время досмотра перед вылетом у него был найден сверток с неизвестным веществом, который был отправлен на экспертизу. Самого актера передали сотрудниками полиции, которые составили на него административный протокол.

При этом в конно-драматическом театре "ВелесО", художественным руководителем которого является Ткачук, заявили, что не знают об уголовных делах и о его задержании.