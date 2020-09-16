СК проверит органы опеки после обнаружения ребенка на лавочке в Люберцах

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В Люберцах Следственный комитет начал проверку из-за возможной халатности органов опеки. Ранее новорожденную девочку нашли на лавочке, говорится на официальном сайте СК РФ по Подмосковью.

"В ходе проведения первичных проверочных мероприятий установлено, что 16 сентября в утреннее время 32-летняя жительница городского округа Люберцы, находясь у себя в квартире, родила девочку. После этого женщина позвонила в скорую помощь и сообщила о том, что нашла ребенка на лавочке возле больницы", – говорится в заявлении ведомства.

Позднее женщина сказала, что у нее на иждивении находится четыре ребенка и пятого она не планировала оставлять. Теперь СК изучает бытовые условия проживания малолетних детей.

По информации следователей, в скором времени будет дана правовая оценка действию органов опеки и попечительства.

Ранее Генпрокуратура поручила проверить родителей, издевавшихся над младенцем на камеру в Сочи. У задержанных родителей обнаружили вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и приспособление для употребления наркотических веществ.