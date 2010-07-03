Фигуру Смерти с косой украли в Архангельске

Архангельскую Смерть с косой украли спустя сутки после установки

В Архангельске украли фигуру Смерти с косой, которую установили на одном из проспектов, передает телеканал Москва 24.

Так городская администрация хотела напугать любителей быстрой езды. В руках у Смерти был знак с ограничением скорости.

Жители стали съезжаться к ней и фотографироваться. Но статуя простояла лишь сутки, а потом исчезла.

В преступлении заподозрили неизвестных злоумышленников. Власти Архангельска привлекли полицию. при этом очевидцы сообщают, что фигуру увезли днем на эвакуаторе. Куда ее направили, пока неизвестно.

Летом из бутика в Париже украли украшения, подменив их шоколадными конфетами. Женщину, выдавшую себя за арабскую принцессу, подозревают в краже драгоценностей на сумму 1,6 миллиона евро.

Она отложила несколько украшений, которые пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день. Спустя несколько дней сотрудники магазина, не дождавшись перевода, открыли шкатулки и обнаружили вместо украшений шоколадные конфеты.