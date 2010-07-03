На Украине россиянина подозревают в нападении на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который участвовал в нападении на депутата Рады, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Национальной полиции по Киевской области.
В ведомстве уточнили, что в пятницу утром неизвестные напали на политика, чье имя не раскрывается, а затем скрылась на автомобиле.
Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.
"Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине", – отмечается в сообщении.
О нападении в Facebook написал депутат Рады Виталий Куприй, попросив опознать злоумышленников с прикрепленной фотографии.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и бывший первый замглавы СБУ Павел Демчина стали фигурантами уголовного дела по факту привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.
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