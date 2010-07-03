Глава СБУ Грицак стал фигурантом уголовного дела

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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и бывший первый замглавы СБУ Павел Демчина стали фигурантами уголовного дела. Расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает "Интерфакс".

Дело заведено по статье "Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности".

Также в деле фигурирует прокурор прокуратуры Волынской области, начальник ГСУ и его заместитель, начальник следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его зам.

В Бюро уточнили, что подозрения в данном производстве пока никому не предъявлялись, проводятся следственные действия.

Ранее Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ "на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева".