Глава СБУ Грицак стал фигурантом уголовного дела

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и бывший первый замглавы СБУ Павел Демчина стали фигурантами уголовного дела. Расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает "Интерфакс".
Дело заведено по статье "Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности".
Также в деле фигурирует прокурор прокуратуры Волынской области, начальник ГСУ и его заместитель, начальник следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его зам.
В Бюро уточнили, что подозрения в данном производстве пока никому не предъявлялись, проводятся следственные действия.
Ранее Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ "на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева".
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