Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом сообщили в МИД РФ 13 августа, передает "Интерфакс".

"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata", – подчеркнули представители российского внешнеполитического ведомства. Как отметили в МИД РФ, у украинской стороны не было "каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей".

По данным МИД, сотрудника украинского генконсульства в Петербурге пришлось объявить персоной нон грата в качестве ответа "на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева".

Ранее в пресс-службе СБ Украины сообщили, что российский дипломат был объявлен на Украине персоной нон грата. Он уже покинул территорию страны, уточнили в украинском ведомстве. Как полагают в СБУ, под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове российский "разведчик" якобы собирал конфиденциальные данные. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".