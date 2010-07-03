Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

19:10
19:10
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом сообщили в МИД РФ 13 августа, передает "Интерфакс".
"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata", – подчеркнули представители российского внешнеполитического ведомства. Как отметили в МИД РФ, у украинской стороны не было "каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей".
По данным МИД, сотрудника украинского генконсульства в Петербурге пришлось объявить персоной нон грата в качестве ответа "на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева".
Ранее в пресс-службе СБ Украины сообщили, что российский дипломат был объявлен на Украине персоной нон грата. Он уже покинул территорию страны, уточнили в украинском ведомстве. Как полагают в СБУ, под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове российский "разведчик" якобы собирал конфиденциальные данные. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
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