Россия выслала двух шведских дипломатов

Министерство иностранных дел России приняло решение выслать из страны двух шведских дипломатов в ответ на отказ внешнеполитического ведомства Швеции в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства. Об этом сообщает издание Expressen.
По словам представителя шведского МИД Патрика Нильссона, решение российской стороны вызывает сожаление.
"Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, позже мы ответили отказом на (другие) запросы со стороны российского посольства", – добавил он.
Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка дипломатов является ответной мерой.
"Речь идет о фразе "в ответ", – сказала она. – На этом завершим обсуждение данной темы, которую мы традиционно стараемся не комментировать".
В декабре прошлого года Россия выслала из страны шведского дипломата. МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть страну.
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