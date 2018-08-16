Суд перевел под домашний арест активистку "Нового величия" Марию Дубовик

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Активистку неформальной организации "Новое величие" Марию Дубовик перевели из СИЗО пол домашний арест. Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы.

"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить в отношении обвиняемой Дубовик меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", – цитирует судью Ирину Деваеву Агентство "Москва".

Следователь просил перевести обвиняемую под домашний арест, так как основные следственные действия по делу завершены, допрошены все свидетели.

Дубовик и ее адвокаты попросили разрешить обвиняемой в условиях домашнего ареста посещать медучреждения, так как во время нахождения в СИЗО у нее ухудшилось здоровье и врачи обнаружили опухоль.

Под домашним арестом Дубовик пробудет до 13 сентября 2018 года. Суд запретил обвиняемой пользоваться мобильной и электронной связью, интернетом, отправлять и получать корреспонденцию, менять место отбывания домашнего ареста.

Ранее суд перевел под домашний арест активистку Анну Павликову. Прокурор поддержал ходатайство Следственного комитета о переводе Павликовой из СИЗО под домашний арест.

В марте были арестованы девять активистов движения "Новое величие". Их обвинили в организации экстремистского сообщества. По словам обвиняемых, движение возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов, которые пытались спровоцировать людей на правонарушения.

Также по данному делу проходят Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский.