Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве на шахте под Ростовом – МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате взрыва на шахте "Обуховская" в Ростовской области. Такие данные сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, в момент взрыва в шахте находились шесть горняков. "Один погиб, пятеро направлены в местную больницу", − цитирует представителя МЧС РИА Новости.

Сообщение о взрыве в шахте "Обуховская" поступило в МЧС в 16:50 по московскому времени. Сначала появились данные о трех пострадавших. Причины взрыва устанавливаются.