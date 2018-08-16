Взрыв произошел на шахте под Ростовом

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Взрыв произошел на шахте "Обуховская" в Ростовской области. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По информации МЧС, сообщение о взрыве в шахте поступило в 16:50 по московскому времени. Есть данные о трех пострадавших. Сотрудники ведомства проводят спасательную операцию, передает ТАСС. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Накануне сообщалось об обрушении на шахте в Свердловской области. Там погиб один человек, и еще один получил травмы. По словам врачей, его жизнь находится вне опасности.