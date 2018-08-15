Один человек погиб и один пострадал при обрушении на шахте в Свердловской области

15 августа, 22:18
Фото: DPA/TASS/ Julian Stratenschulte
Обрушение породы произошло на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области. По последним данным, в результате ЧП один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
"Один человек погиб, один пострадал. По предварительным данным, произошел отвал железной руды на глубине 250 метров", − уточнили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что степень тяжести травм, которые получил пострадавший горняк, сейчас оценивают врачи.
По данным областной прокуратуры, в момент обрушения в шахте "Северопесчанская" находился 131 человек. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, шахта продолжила работу в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что под завалами в шахте оказались два человека. После известий об обрушении на место ЧП выехали пожарные Краснотурьинского гарнизона и два отделения ВГСЧ.
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