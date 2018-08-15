Обрушение произошло в шахте в Свердловской области

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В шахте города Краснотурьинск в Свердловской области произошло обрушение. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По предварительным данным, под завалами оказались два человека.

Отмечается, что в момент обрушения в шахте Северопесчанская находился 131 человек. Угрозе их жизни нет, поэтому эвакуация не проводится, отметил источник агентства. К месту ЧП направилась команда пожарных Краснотурьинского гарнизона и два отделения ВГСЧ.

Позже в администрации шахты Интерфаксу

уточнили, "на горизонте минус 250 метров обрушилась порода". Один из оказавшихся под завалом рабочих погиб, а второго удалось поднять на поверхность. Он получил легкие травмы и отказался от госпитализации, добавил представитель предприятия.

В администрации также подчеркнули, что на данный момент ЧП ликвидировано и шахта продолжает работу.