Три разложившихся мумифицированных тела нашли в кемпинге в горах Колорадо

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Власти американского штата Колорадо рассказали, что в отдаленном лагере в Скалистых горах были обнаружены сильно разложившиеся тела троих человек. Предполагается, что они могли находиться там с конца 2022 года, передает телеканал CBS.

Местные власти были уведомлены вечером 9 июля. Одно из тел нашел турист, другие два позже обнаружили после прибытия в лагерь. Шериф округа Ганнисон Адам Мерди поделился, что два трупа лежали в небольшой застегнутой на молнию палатке, а другой – снаружи в лагере, который располагался в отдаленной лесистой местности. Как правило, туристы не ходят туда, уточнил он.

На этой же территории нашли личные вещи, брезент и навес, построенный из бревен. По словам Мерди, правоохранители не смогли обнаружить на месте происшествия ничего, что могло бы свидетельствовать о насильственной смерти. По предварительной информации, люди могли замерзнуть насмерть зимой или умереть в результате сочетания голода и обморожения.

Сейчас департамент шерифа ищет отчеты о пропавших без вести, которые могли бы прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что тело пожилой женщины 1937 года рождения обнаружили в овраге на северо-западе Москвы. По предварительным данным прокуратуры, она пропала еще в середине июня. По заявлению ее родственников, она находилась в розыске.