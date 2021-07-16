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Пострадавшие при нападении в автобусе в Красноярском крае успешно прооперированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление регионального Минздрава.

"Находятся в стационаре больницы три человека, прооперировали, угрозы жизни нет", – подчеркнули в пресс-службе.

Там также отметили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Необходимости перевода в другое учреждение нет", – добавили в медицинском ведомстве.

Мужчина с ножом совершил нападение в междугороднем автобусе Красноярск – Минусинск накануне. Инцидент произошел в 30 километрах от Новоселова.

В результате случившегося ранения получили водитель и два пассажира автобуса. Они были госпитализированы.

Подозреваемого также доставили в медучреждение. Его охраняет полиция.