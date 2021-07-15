Мужчина ранил ножом водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае

20:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мужчина с ножом напал на водителя и пассажиров междугородного автобуса, следовавшего из Красноярска в Минусинск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, злоумышленником является мужчина 1988 года рождения. Без видимых причин он напал на водителя и двух пассажиров, после чего ранил себя.
Нападение произошло в 30 километрах от Новоселова. На место отправился наряд ДПС.
В материале уточняется, что всех пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. Подозреваемого также доставили в медучреждение, его охраняет полиция.
В настоящее время решается вопрос о доставке других пассажиров в пункт назначения. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Несколькими часами ранее 51-летний пассажир автобуса в Ростовской области ранил трех человек, после чего скрылся с места преступления. Жертвой злоумышленника стала 33-летняя женщина, еще двух госпитализировали.
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