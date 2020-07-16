62 человека привлекли к ответственности после несогласованного митинга в Москве – МВД

17:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 60 человек привлекли к административной ответственности из-за несогласованного митинга, который прошел на Пушкинской площади. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.
"По уточненным данным, в территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 139 человек. К административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" привлечено 62 гражданина, остальные обязаны явкой в территориальный отдел полиции", – рассказали в правоохранительных органах.
До этого горожане обратились в правительство Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия. Согласно указу мэра столицы от 5 марта, из-за пандемии коронавирусной инфекции введен запрет на массовые мероприятия, в результате им было отказано.
Однако активисты организовали несанкционированное мероприятие вечером 15 июля в центре города. Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии пресекали нарушение общественного порядка в центре Москвы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: