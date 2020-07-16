62 человека привлекли к ответственности после несогласованного митинга в Москве – МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 60 человек привлекли к административной ответственности из-за несогласованного митинга, который прошел на Пушкинской площади. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

"По уточненным данным, в территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 139 человек. К административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" привлечено 62 гражданина, остальные обязаны явкой в территориальный отдел полиции", – рассказали в правоохранительных органах.

До этого горожане обратились в правительство Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия. Согласно указу мэра столицы от 5 марта, из-за пандемии коронавирусной инфекции введен запрет на массовые мероприятия, в результате им было отказано.

Однако активисты организовали несанкционированное мероприятие вечером 15 июля в центре города. Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии пресекали нарушение общественного порядка в центре Москвы.