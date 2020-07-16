При обрыве малярной люльки в Ленинградской области погиб рабочий

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При обрыве малярной люльки в поселке Новогорелово Ленинградской области погиб один рабочий, еще четверо госпитализированы, сообщает РИА Новости.

"Было установлено, что в результате обрыва погиб один человек и четверо получили травмы, они госпитализированы", – подчеркнул представитель пресс-службы ГУМЧС Ломоносовского района Ленобласти.

В настоящее время подробности инцидента выясняются.

Ранее погиб мужчина при строительстве колодца в Дмитровском городском округе. По предварительным данным эксперта, смерть наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей песком.