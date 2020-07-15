При строительстве колодца в Дмитровском городском округе погиб мужчина

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В Дмитровском городском округе при строительстве колодца погиб мужчина. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области, следователи начали доследственную проверку.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – добавил представитель СК.

Тело 35-летнего мужчины было обнаружено 14 июля на территории частного домовладения в деревне Ульянки.

Выяснилось, что погибший копал колодец вместе с другими рабочими и спустился вниз. Из-за смещения колец колодца туда начал поступать песок, и мужчину засыпало. По предварительным данным эксперта, смерть наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей песком.

Ранее в Кировской области при строительстве торгового центра погибли четверо строителей. Там обрушились перекрытия.