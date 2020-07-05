Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройплощадке ТЦ в Кировской области

Фото: ГУ МЧС России

Четыре человека стали жертвами обрушения перекрытий строящегося торгового центра в Кировской области. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Зуевка.

"Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, еще один зажат обломками, его достают. Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена", – заявил глава Зуевского района Анатолий Кощеев.

В Главном управлении МЧС России по региону агентству рассказали, что под завалами здания находятся четыре человека. На месте работает 10 спасателей, 2 единицы спецтехники. Также к развалинам ТЦ вызваны два специализированных аварийно-спасательных автомобиля.

По информации источника информагентства в экстренных службах региона, площадь обрушения составила 250 квадратных метров. В качестве возможной причины происшествия называются нарушения при строительстве.

На место выехал прокурор Зуевского района. В прокуратуре по факту обрушения уже инициировали проверку.

ГСУ СК РФ по региону сообщает о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди". Следователи выясняют точное число погибших и пострадавших.

Ранее в ивановском Тейкове обрушился реконструируемый металлический переход, расположенный между зданиями предприятия. Это случилось 18 июня. Под обломками погиб один человек.

