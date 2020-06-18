Человек погиб при обрушении перехода на комбинате под Ивановом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели нашли тело мужчины под завалами обрушившегося перехода на хлопчатобумажном комбинате в ивановском Тейкове, сообщает РИА Новости.

Реконструируемый металлический переход, расположенный между зданиями предприятия, рухнул в четверг, 18 июня. Площадь обрушения составила 40 квадратных метров.

Сперва говорилось об одном пострадавшем. Местонахождение еще одного рабочего устанавливалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Данная статься предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе фасад здания обрушился в нежилом здании на Шлюзовой набережной, доме 2/1, строении 1. В результате ЧП никто не пострадал.