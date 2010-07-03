ОАЭ опровергли сведения о пропаже танкера в Ормузском проливе

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Нефтяной танкер Riah, который перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, пока не подавал сигнала бедствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ и чиновника из Эмиратов.

"Нефтяной танкер не принадлежит и не используется ОАЭ, он не подавал сигнал бедствия", – сказал источник.

Он опроверг также сообщения о том, что судно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе неподалеку от берегов Ирана.

Ранее произошли нападения на танкеры в Оманском заливе. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что эти нападения показывают угрозу, которая исходит от Ирана для стабильности на Ближнем Востоке и в мире.

Позже США опубликовали видео, где якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.

