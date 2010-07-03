Фото: Москва 24/Роман Балаев

Центральный вход в Госдуму перекрыли из-за бесхозного пакета в подземном переходе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

"Приехал сегодня в Госдуму – непривычно тихо, никого нет. Оказывается, это кто-то пакет в переходе оставил", – рассказал парламентарий.

Жириновский порекомендовал горожанам быть максимально бдительными на улицах города, не брать от незнакомых пакеты и не передавать их другим людям.

Вход в Госдуму перекрыли в 11:00. Людей просили проходить по Тверской улице.

26 мая вестибюль станции метро "Орехово" закрывали из-за забытого пакета. Была оцеплена часть северного вестибюля и платформы. На месте работали полицейские и кинологи. Войти в метро можно было через южный вестибюль.

Угроза не подтвердилась. Подозрительным предметом оказался забытый пакет с проволокой.

