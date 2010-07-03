Центральный вход в Госдуму перекрыли из-за бесхозного пакета в подземном переходе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
"Приехал сегодня в Госдуму – непривычно тихо, никого нет. Оказывается, это кто-то пакет в переходе оставил", – рассказал парламентарий.
Жириновский порекомендовал горожанам быть максимально бдительными на улицах города, не брать от незнакомых пакеты и не передавать их другим людям.
Вход в Госдуму перекрыли в 11:00. Людей просили проходить по Тверской улице.
26 мая вестибюль станции метро "Орехово" закрывали из-за забытого пакета. Была оцеплена часть северного вестибюля и платформы. На месте работали полицейские и кинологи. Войти в метро можно было через южный вестибюль.
Угроза не подтвердилась. Подозрительным предметом оказался забытый пакет с проволокой.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.