Мужчину с ножевым ранением нашли в овраге на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину с ножевым ранением нашли в овраге на севере столицы, рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Отмечается, что он был обнаружен прохожими напротив здания Московского авиационного института (МАИ) на улице Константина Царева.

К месту происшествия направлены полиция и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил ножом мужчину рядом с Ярославским вокзалом.