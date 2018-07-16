Победу в ЧМ-2018 французы отметили беспорядками в центре Парижа

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В центре Парижа во время празднования победы Франции на чемпионате мира по футболу начались погромы. Полиция вынуждена была применить против зачинщиков беспорядков слезоточивый газ, сообщает телеканал BFM.

Недалеко от Триумфальной арки толпа хулиганов забросала камнями витрины магазинов на Елисейских полях.

Сотни тысяч болельщиков были эвакуировали с центральной улицы города. К месту беспорядков подогнали спецтехнику с водометами.

Беспорядками также отметились улицы в Лионе, Руане, Гренобле и других французских городах. Двое полицейских в Марселе получили травмы. Во время столкновений были задержаны 10 человек.

Сообщается, что на площади Согласия, у подножия Елисейских полей, праздник протекает относительно спокойно.

Сборная Франции обыграла сборную Хорватии в финале чемпионата мира по футболу со счетом 4:2. Игра состоялась 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".