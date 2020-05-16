Задержан подозреваемый в краже из супермаркета в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина в центре Москвы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Кража произошла в супермаркете на улице Большая Пироговская. Известно, что мужчина похитил 7 упаковок конфет.

"Неустановленное лицо <...> похитило конфеты Ferrero Rocher в количестве четырех упаковок, конфеты Merci в количестве трех упаковок", – сообщил источник.

Он отметил, что общая сумма причиненного ущерба составила 2 тысячи рублей.

Позднее произошло задержание подозреваемого. До суда ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже детского питания. Мужчина забрал со стеллажей товар на 9,5 тысячи рублей и скрылся.