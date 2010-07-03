Пассажирка устроила пьяный дебош в самолете Москва – Симферополь

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Женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош на борту самолета, летевшего рейсом Москва – Симферополь, сообщает Агентство "Москва".

После посадки пассажирку – уроженку Владимирской области 1954 года рождения доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как установили прибывшие к лайнеру полицейские, в полете пассажирка вела себя агрессивно и не реагировала на замечания экипажа.

В частности, при посадке она отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу. В ответ на просьбу бортпроводника вернуться на место она устроила скандал, переросший в драку.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении пассажира авиарейса Новосибирск – Москва, спровоцировавшего конфликт с дракой на борту самолета.

Пьяный мужчина оттолкнул бортпроводника и авиатехника, пытался проникнуть в кабину пилотов, а затем затеял драку с пассажирами и прибывшими сотрудниками полиции.