Подросток погиб в результате ДТП в Сергиево-Посадском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погиб человек, передает Агентство "Москва.

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, авария произошла на 3 км дороги Краснозаводск – Семенково. Автомобиль съехал в кювет. В ДТП погиб 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на западе Москвы. ДТП произошло на улице Озерная в районе дома № 2. Пострадавшего госпитализировали до прибытия экстренных служб города.