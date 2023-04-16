Бывшего депутата Индии застрелили в прямом эфире

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Бывшего индийского депутата Атика Ахмада, которого осудили за похищение человека, застрелили в прямом эфире телевидения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, убийство произошло в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш. Бывший депутат вместе со своим братом и конвоем правоохранительных органов направлялся на медицинский осмотр. По словам представителя полиции, трое нападавших прибыли на мотоциклах и сообщили, что они являются журналистами.

"Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за секунды", – подчеркнул собеседник агентства.

Полиция сообщила, что злоумышленники успели сделать около 30 выстрелов, после чего они сдались.

Ранее говорилось, что в Баку депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу обстреляли из автомата. Инцидент произошел возле дома парламентария. Он выжил, но был ранен в плечо и ногу. В результате нападения депутата госпитализировали.

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