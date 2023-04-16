Один человек погиб и шестеро пострадали в результате обстрела храма в Донецке – Пушилин

Фото: ТАСС/Александр Река

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате обстрела ВСУ в районе Спасо-Преображенского Кафедрального собора в Донецке.

Также Пушилин рассказал о попадании украинского снаряда в местный детский сад, в результате чего там началось возгорание.

"Разрушения фиксируются на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке. Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь", – написал врио главы республики в своем телеграм-канале.

Он добавил, что российские боевые расчеты уже работают по нейтрализации противника. Вместе с тем Пушилин сообщил, что угроза для местных жителей еще остается.

Ранее сообщалось, что во время обстрела ВСУ по центру Донецка ракеты упали около Спасо-Преображенского Кафедрального собора, где в этот момент проходила пасхальная служба.

Всего украинские войска в пасхальную ночь выпустили по центральным районам Донецка более 20 ракет из РСЗО и снарядов калибром 155 миллиметров.

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