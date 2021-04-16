Мужчина устроил стрельбу из автомата в Балашихе

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В Балашихе мужчина устроил стрельбу из автомата, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, 20-летнего нарушителя доставили в полицию и изъяли оружие. На него составлен административный протокол.

"При проведении осмотра его квартиры обнаружен и изъят охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела, а также 42 патрона светозвукового действия. Изъятое оружие направлено на исследование", – рассказала Петрова.

Ранее в Ленинградской области неизвестный стрелял в детей на игровой площадке. В результате было возбуждено дело о покушении на убийство после ранения ребенка.