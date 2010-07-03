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09:51

Напавший на сотрудницу метро мужчина задержан

происшествия метро

09:51

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Фото: соцсети

Столичные полицейские задержали мужчину, который закрылся в отдельном от станции "Технопарк" помещении, сообщает пресс-служба подземки.

Им оказался мужчина, рожденный в Петропавловске в 1973 году. "У гражданина явно выраженное неадекватное поведение", – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На движении поездов происшествие не отразилось.

Следователи приступили к выяснению обстоятельств инцидента, сообщает "Интерфакс". В СК рассказали, что благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции злоумышленника задержали в течение часа, а сотрудницу подземки освободили.

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники сотрудницу Московского метрополитена на станции "Технопарк". По данным Telegram-канала "112", угрожая молотком и заперев женщину в будке, злоумышленник приказал вызвать на место руководство метро. Требований он так и не выдвинул.

В столичной подземке сообщили, что Замоскворецкая линия метро работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

происшествия метро

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