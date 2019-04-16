СМИ сообщили о захвате заложника на станции "Технопарк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный взял в заложники сотрудницу Московского метрополитена, передает Москва 24.

В столичной подземке сообщили, что Замоскворецкая линия работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

По данным "Интерфакса", информацию о нападении и удержании сотрудницы метрополитена на станции "Технопарк" проверяют правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала "112", мужчина с молотком появился в тоннеле станции в 6:50. На вопрос сотрудницы подземки, что он здесь делает, неизвестный ничего не ответил и молча продолжил движение в ее сторону.

Затем, угрожая молотком и заперев женщину в будке, злоумышленник приказал вызвать на место руководство метро. Также Telegram-канал сообщает, что к станции "Технопарк" подтянули СОБР, на месте происшествия руководство УВД. Требований неизвестный так и не выдвинул. На данный момент его задержали и везут в отдел полиции.