Один пожарный пострадал при тушении собора Парижской Богоматери

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Один пожарный получил ранения при тушении собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил командир работающих на месте происшествия пожарных, передает РИА Новости.

Тушение огня и спасение реликвий из собора Парижской Богоматери будет продолжаться всю ночь.

Интенсивность пожара в Нотр-Дам де Пари снизилась. В МВД Франции отметили, что достичь этого удалось благодаря отважным действиям пожарных.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. В тушении пожара участвуют сотни пожарных.

Прокуратура Парижа начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали это трагедией для всего христианского мира. Представители РПЦ выразили надежду, что обойдется без человеческих жертв.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.