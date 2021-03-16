Движение на северо-востоке столицы затруднено из-за пожара в БЦ "Савеловский сити"

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение транспорта по Новодмитровской улице на северо-востоке столицы затруднено на 0,5 километра из-за пожара в здании БЦ "Савеловский сити". Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

Перекрыто движение по Новодмитровской улице, поток перенаправляют в обратную сторону от дома 2к1 с обоих направлений.

Как сообщает МЧС, пожар ликвидировали. Было спасено 13 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Во вторник утром пламя вспыхнуло на 17-м этаже 20-этажного бизнес-центра "Савеловский сити". Из здания были эвакуированы 300 человек.



Бизнес центр расположен по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2.