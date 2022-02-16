Политолог Соловей проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти – адвокат

16 февраля, 23:31
Фото: instagram.com/Валерий Соловей
Бывший профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Соловей является свидетелем по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, совершенное организованной группой с использованием СМИ или интернета. Об этом заявил его адвокат Алексей Добрынин в беседе с РИА Новости.
По словам юриста, в данный момент по данному делу нет обвиняемых. При этом политолог ответил на все вопросы следствия на допросе.
"Они его поблагодарили и отпустили. У него вязли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, хотя по закону не имеют права, так как он не обвиняемый и не подозреваемый", – отметил Добрынин.
Адвокат допустил, что Соловья в будущем вызовут в Следственный комитет по данному делу.
Ранее сообщалось, что Валерия Соловья и его сына Павла задержали в Москве. Об этом сообщила супруга политолога Светлана Анащенкова.
До этого в квартире Соловья прошел обыск, который начался в 07:30 и продлился примерно восемь часов. В ходе него правоохранители изъяли всю технику.
После этого Валерия и Павла доставили на допрос в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: