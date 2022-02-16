Политолог Соловей проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти – адвокат

Фото: instagram.com/Валерий Соловей

Бывший профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Соловей является свидетелем по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, совершенное организованной группой с использованием СМИ или интернета. Об этом заявил его адвокат Алексей Добрынин в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, в данный момент по данному делу нет обвиняемых. При этом политолог ответил на все вопросы следствия на допросе.

"Они его поблагодарили и отпустили. У него вязли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, хотя по закону не имеют права, так как он не обвиняемый и не подозреваемый", – отметил Добрынин.

Адвокат допустил, что Соловья в будущем вызовут в Следственный комитет по данному делу.

Ранее сообщалось, что Валерия Соловья и его сына Павла задержали в Москве. Об этом сообщила супруга политолога Светлана Анащенкова.

До этого в квартире Соловья прошел обыск, который начался в 07:30 и продлился примерно восемь часов. В ходе него правоохранители изъяли всю технику.

После этого Валерия и Павла доставили на допрос в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу.