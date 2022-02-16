Самолет Сочи – Москва вернулся на стоянку из-за недомогания пассажира

18:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В аэропорту Сочи самолет, направлявшийся в Москву, ушел со взлетно-посадочной полосы на стоянку из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"16 февраля от экипажа рейса Сочи – Москва (Шереметьево) авиакомпании Nordwind при подготовке к вылету поступила информация о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров и вызове медиков на борт воздушного судна", – отметили в пресс-службе.
Врачи аэропорта оказали мужчине 1993 года рождения первую помощь, а затем его госпитализировала прибывшая на место бригада скорой помощи. После снятия пассажира с рейса самолет вылетел в столицу.
Ранее пожар произошел на передвижной станции электрозарядки в Шереметьево. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь не затронул находящиеся на стоянке воздушные суда – станцию оперативно переместили, а огонь ликвидировали.
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