Самолет Сочи – Москва вернулся на стоянку из-за недомогания пассажира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Сочи самолет, направлявшийся в Москву, ушел со взлетно-посадочной полосы на стоянку из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"16 февраля от экипажа рейса Сочи – Москва (Шереметьево) авиакомпании Nordwind при подготовке к вылету поступила информация о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров и вызове медиков на борт воздушного судна", – отметили в пресс-службе.

Врачи аэропорта оказали мужчине 1993 года рождения первую помощь, а затем его госпитализировала прибывшая на место бригада скорой помощи. После снятия пассажира с рейса самолет вылетел в столицу.

Ранее пожар произошел на передвижной станции электрозарядки в Шереметьево. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь не затронул находящиеся на стоянке воздушные суда – станцию оперативно переместили, а огонь ликвидировали.

