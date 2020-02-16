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Происшествия

16 февраля, 22:03 (обновлено 16.02.2020 23:24)

Двое рабочих погибли при падении мачты городского освещения в Москве

происшествия

Рабочие погибли при падении вышки сотовой связи

Двое монтеров погибли при падении мачты городского освещения на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Происшествие случилось в районе дома 3 на улице Малыгина. Ремонтная бригада рабочих устанавливала интернет-оборудование, когда проезжавшая мимо машина задела страховочный трос. Мачта обрушилась, а двое находившихся в этот момент рабочих погибли от удара при падении.

"Я сначала подумала что это была авария, посмотрела в окно и увидела не сразу то, что лежит столб на проезжей части и потом уже начал подходить народ, смотреть, вызывать скорую помощь. Скорая приехала очень быстро, в течении двух минут, наверное", – рассказывает очевидец телеканалу Москва 24.

Она добавила, что после первой кареты скорой помощи приехала вторая.

"Там прямо видно: она надломилась. Как бы ее основная часть сделана из бетона вылета была, а на ней сверху еще была мачта металлическая, а на этой мачте уже вот эти ящики. Вот это бетонное основание на много частей раскололось, по всей видимости, просто не выдержав. А ее недавно построили, ходим часто, там вот сегодня еще даже монтажники на ней что-то висели, ковырялись...", – поделился другой очевидец.

В ноябре 2019 года грузовой автомобиль наехал на стоящий автомобиль дорожных служб на западе Москвы. В результате аварии второй грузовик травмировал троих человек, ведущих работы. Пострадавших госпитализировали.

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