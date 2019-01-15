Двое рабочих погибли на заводе в Подмосковье

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В подмосковном Клину погибли два человека в результате обрушения железобетонного перекрытия здания бывшего станкозавода, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.

По предварительной версии, мужчины 1991 и 1989 года рождения проводили работы по демонтажу железобетонных перекрытий одноэтажного здания завода. Сейчас проводится доследственная проверка.