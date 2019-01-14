Плита насмерть придавила двух рабочих в Клину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двое рабочих погибли в результате падения плиты в подмосковном Клину. Их придавило во время работ по реконструкции здания, передает Агентство "Москва" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают специалисты.