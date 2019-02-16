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17:08

Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Москве

происшествия

17:08

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Фото: depositphotos/alexraths

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве таксиста на Самаркандской улице.

Мужчина находился на территории Ростовской области. "В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения следственных действий", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и СК устанавливают обстоятельства убийства мужчины на юго-востоке столицы. Тело мужчины 1966 года рождения с огнестрельными ранениями обнаружено на Самаркандском бульваре. Предварительно установлено, что подозреваемый выстрелил в таксиста и скрылся с места происшествия на автомобиле марки BMW с грязными номерами. В городе был объявлен план "Перехват". Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

происшествия

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